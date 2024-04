Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Unbekannte verschafften sich am Mittwoch unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn. Zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr öffneten der oder die Täter zunächst gewaltsam die Haustür und im Anschluss auch die Wohnungstüre im ersten Obergeschoss des Hauses in der Kirschengartenstraße. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und Gegenstände im Wert von circa 1.000 Euro entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Schwaigern: Motorradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte am Mittwochabend ein rücksichtlos fahrender Motorradfahrer in Schwaigern und flüchtete anschließend. Gegen 22.15 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem VW Tiguan auf der Massenbacher Straße von Massenbach kommend in Richtung des Ortskerns von Schwaigern unterwegs, als ein in die entgegengesetzte Richtung fahrender Motorradfahrer ein vor ihm fahrendes Auto nur auf dem Hinterreifen fahrend überholte. Der Lenker des überholten Pkws musste das Fahrzeug stark abbremsen und ausweichen um einen Unfall zu vermeiden. Beim Wiedereinscheren kollidierte der Fahrer des Motorrads mit seinem zu der Zeit noch in der Luft befindlichen Vorderrad mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden Tiguan. Nach der Kollision setzte der Zweiradfahrer seine Fahrt in Richtung Massenbach fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der gesuchte Motorradfahrer soll auf einer weißen Motocross-Maschine unterwegs gewesen sein und dunkle Kleidung, sowie einen hellen Helm getragen haben. Wer kann Angaben zum Unfallverursacher und dessen gefährlicher Fahrweise machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

B27/Neckarsulm: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochnachmittag bei Neckarsulm. Gegen 13 Uhr war eine 22-Jährige mit ihrem Audi auf der Bundesstraße 27 in Richtung Mosbach unterwegs, als die vor ihr fahrende 49-Jährige ihren Hyundai verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies nahm die junge Frau vermutlich zu spät wahr, weshalb sie mit ihrem Fahrzeug auf den Hyundai auffuhr. Bei der Kollision zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war allerdings nicht von Nöten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell