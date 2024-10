Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Auf Vorausfahrenden aufgefahren

Glimpflich endete am Sonntag ein Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf der A7 bei Heidenheim an der Brenz.

Wie die Polizei mitteilt, war kurz vor 18.30 Uhr eine Autofahrerin zwischen Heidenheim und Aalen/Oberkochen unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Härtsfeld, bei km 800 in Fahrtrichtung Würzburg, herrschte wohl hohes Verkehrsaufkommen. Die 22-Jährige im Seat fuhr direkt hinter einem Audi SUV einer 72-Jährigen. Die Seatfahrerin wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. In diesem Moment bremste die Audifahrerin wegen des stockenden Verkehrs ab. Dies erkannte die 22-Jährige zu spät. Trotz eingeleiteter Bremsung fuhr sie auf den Audi auf. Bei dem Unfall zog sich die 72-jährige Beifahrerin im Audi leichte Verletzungen zu. Im Anschluss an die Unfallaufnahme suchte die Leichtverletzte selbst einen Arzt auf. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben bedingt fahrbereit und schafften es noch bis zum nahegelegenen Parkplatz. Dort wurden die Autos von Abschleppern geborgen. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

