POL-REK: Tödlicher Arbeitsunfall im Phantasialand

Brühl (ots)

Im Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten kam es zu einem Unfall im Bereich einer Achterbahn des Freizeitparks in Brühl.

Ein 43-jähriger Mitarbeiter des Phantasialandes führte am Montag, 25. März gegen 15:00 Uhr Wartungsarbeiten an der Achterbahn "Taron" durch, als es im Rahmen dessen zu dem tödlichen Unfall kam. Genaue Umstände des Unfallgeschehens sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die derzeit andauern. Das Phantasialand war am heutigen Tag nicht geöffnet. Es befanden sich keine Besucher in dem Freizeitpark. (bme)

