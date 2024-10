Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Handtasche aus Pkw in Altenberg gestohlen

Odenthal (ots)

Am gestrigen Dienstag (29.10.) wurde bei einem geparkten Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Handtasche gestohlen.

Die Nutzerin des Fahrzeuges hatte den weißen VW gegen 15:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Rösberg abgestellt und verschlossen. Als sie gegen 15:50 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, musste sie eine eingeschlagene Seitenscheibe und das Fehlen ihrer Handtasche feststellen. In der Handtasche befand sich unter anderem auch ihre Geldbörse mit diversen Dokumenten und einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell