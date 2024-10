Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Pkw-Fahrer nach Zusammenstoß mit Pedelec flüchtig

Odenthal (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (29.10.) ereignete sich im Ortsteil Voiswinkel ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Pedelecfahrer. Letzterer wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle.

Gegen 01:40 Uhr hatte ein 23-jähriger Odenthaler mit seinem Pedelec die Küchenberger Straße aus Richtung Voiswinkel in Richtung Küchenberg befahren. In einer Linkskurve in Höhe der Einmündung Auf der Höhe kam ihm nach eigenen Angaben ein Pkw entgegen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Pedelec, wobei der Pedelecfahrer auf die Straße stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Pkw-Fahrer verhielt sich zunächst richtig, indem er den gestürzten Mann fragte, ob alles in Ordnung sei. Da der Pedelecfahrer dies bejahte, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Voiswinkel fort. Im Anschluss wurde der Verunfallte jedoch durch den zwischenzeitlich hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pedelec entstand ein leichter Sachschaden. Auch der Pkw dürfte durch den Zusammenstoß im Frontbereich und an der Motorhaube beschädigt worden sein. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise ergaben, dass der Pedelecfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun gegen den Pedelecfahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung und gegen den unbekannten Pkw-Fahrer wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Der Pkw-Fahrer soll circa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein und dunkle kurze bis mittellange Haare gehabt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

