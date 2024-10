POL-RBK: Bergisch Gladbach - Nachmittags alkoholisiert am Steuer

Overath (ots) - In der Zeit von Freitag (25.10.) circa 21:00 Uhr bis Samstag (26.10.) circa 08:30 Uhr wurde in das Vereinsheim auf einer Sportanlage an der Straße Oderscheiderfeld eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter brachen die Tür zu einem Büroraum des Vereinsheim auf und durchsuchten den Raum nach Wertgegenständen. Hierzu öffneten sie gewaltsam Schranktüren und einen Schlüsselkasten. Darüber hinaus ...

