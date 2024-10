Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Marialindener Vereinsheim

Overath (ots)

In der Zeit von Freitag (25.10.) circa 21:00 Uhr bis Samstag (26.10.) circa 08:30 Uhr wurde in das Vereinsheim auf einer Sportanlage an der Straße Oderscheiderfeld eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter brachen die Tür zu einem Büroraum des Vereinsheim auf und durchsuchten den Raum nach Wertgegenständen. Hierzu öffneten sie gewaltsam Schranktüren und einen Schlüsselkasten. Darüber hinaus verschafften sie sich auch Zugang zu weiteren Räumlichkeiten der angrenzenden Sporthalle. Nach ersten Erkenntnissen wurden elektronische Geräte im Wert eines oberen dreistelligen Betrages gestohlen. Auf dem Außengelände wurde zudem ein Kühlanhänger aufgebrochen, woraus jedoch nichts entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise werden von der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

