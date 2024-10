Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Vier Personen nach Diebstahl aus Kfz vorläufig festgenommen

Burscheid (ots)

In der Nacht zu Freitag (25.10.) wurden Polizeibeamte zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Büchel" gerufen. Die dort wohnhafte Melderin gab gegenüber den Polizisten an, dass soeben ihr Pkw aufgebrochen wurde.

Anhand einer Videoaufzeichnung konnte man vier Personen erkennen, die um 00:03 Uhr das Grundstück der Bewohner betraten und den dort geparkten Pkw der Marke Mercedes aufbrachen. Augenscheinlich entwendeten die Täter eine Sonnenbrille mit einem Wert im unteren dreistelligen Bereich.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten hinzugezogene Polizeibeamte gegen 00:30 Uhr die vier Tatverdächtigen circa 800 Meter von der Tatörtlichkeit entfernt in der Straße "Herkensiefen" antreffen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten sowohl die zuvor entwendete Sonnenbrille, als auch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Hierzu zählt unter anderem eine Mitgliedskarte, dessen Besitzer nach Recherchen der Polizeibeamten ebenfalls in Tatortnähe wohnhaft ist.

Als die Polizeibeamten daraufhin den Besitzer der Karte aufsuchten, stellten sie fest, dass auch sein Pkw der Marke Seat aufgebrochen wurde. Dieser stand laut Angaben des Geschädigten bereits seit Donnerstag (24.10.) 16:30 Uhr in einer Grundstückseinfahrt "Im Eulenflug". Zudem stimmten die Angaben bezüglich weiteren entwendeten Diebesguts aus dem Seat mit den Gegenständen überein, die bei den vier Tatverdächtigen zuvor ebenfalls gefunden wurden.

Die vier Tatverdächtigen, darunter drei Solinger Bürger im Alter von 20, 22 und 28 Jahren sowie ein 20-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wurden daraufhin aufgrund von Wiederholungsgefahr des besonders schweren Diebstahls vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Aktuell wird geprüft, ob sie noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell