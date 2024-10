Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Jeep von Firmenparkplatz eines Fahrzeughändlers gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (24.10.) wurde die Polizei zu einem Fahrzeughändler nach Paffrath gerufen, nachdem dort von einem Mitarbeiter der Diebstahl eines Pkw festgestellt wurde.

Der gestohlene weiße Jeep, Modell Grand Cherokee, im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages war auf dem Firmenparkplatz an der Kempener Straße abgestellt und zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht zugelassen.

Bei einer ersten Einsichtnahme von vorhandenem Videomaterial ist zu erkennen, wie sich drei männliche Tatverdächtige in der vorangegangenen Nacht gegen 02:30 Uhr mit einem dunklen Pkw, möglicherweise einem Kombi der Marke Peugeot, an die Tatörtlichkeit annähern. Nachdem es den Männern gelang, das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise zu öffnen und zu starten, rangierten sie es aus seinem Stellplatz heraus. Dabei wurde ein daneben geparkter Pkw der Marke Porsche beschädigt. Auch der gestohlene Jeep dürfte dadurch nun im Frontbereich eine Lackbeschädigung aufweisen. Die Täter fuhren schließlich gegen kurz nach 03:00 Uhr mit dem Jeep und dem Tatfahrzeug in Richtung Schildgen davon.

Zwei der unbekannten Täter waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Masken, der dritte Täter trug eine blaue Jacke und eine grüne Kopfbedeckung.

Die Polizei nahm zwei Anzeigen wegen Diebstahls von Kfz und wegen Verkehrsunfallflucht auf und schrieb das gestohlene Fahrzeug zur Fahndung aus. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell