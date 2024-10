Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Fahrerlaubnis und unter Kokaineinfluss

Hildesheim (ots)

HOLLE (erb). Am Abend des 20.10.2024 kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth in der Bertholdstraße in 31188 Holle den Fahrzeugführer eines Kleintransporters.

Bei der Kontrolle ergab sich zunächst der Verdacht, dass der 23-Jährige aus dem europäischen Ausland über keine Fahrerlaubnis verfügte. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass er mutmaßlich unter Kokaineinfluss stand.

Der Fahrzeugführer musste demzufolge seine Fahrt beenden. In einer Polizeidienststelle wurde ihm zwecks weiterer Untersuchungen Blut durch einen Arzt abgenommen.

Zur Sicherung des Verfahrens musste der Autofahrer, der keinen festen Wohnsitz im Inland hatte, Geld in einem mittleren dreistelligen Betrag hinterlegen. Anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

