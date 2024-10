Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Freden - Verursacher ermittelt

Hildesheim (ots)

Freden (geb). Am 19.10.2024 gegen 21:45 Uhr kam es auf der Winzenburger Straße in 31089 Freden (Leine) zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher kam mit seinem Pkw rechtsseitig von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen dort befindlichen Zaun und entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen sowie gesicherten Spuren am Verkehrsunfallort, konnte ein Verursacher ermittelt werden. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

