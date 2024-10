Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 18.10.2024 bis zum 20.10.2024

Hildesheim (ots)

(hos) Diebstahl aus PKW in Elze, Zeugenaufruf

Zwischen dem 19.10.2024 gegen 19:00 Uhr und dem 20.10.2024 gegen 08:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem in der Gerberstraße in Elze ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke Audi. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Fahrzeug und entwendeten aus diesem das Lenkrad, den Tacho, das Entertainmentsystem, sowie die Frontscheinwerfer.

Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Elze unter der 05068 93380 zu melden.

Geschwindigkeitsmessung an der Bundesstraße 3

Die Beamten des Polizeikommissariats Elze führten am 19.10.2024 eine Geschwindigkeitsmessung an der Bundesstraße 3 durch. Hierbei wurden insgesamt 6 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Trauriger Rekordhalter war der Fahrer eines Kleintransporters, welcher die B 3 bei erlaubten 70 km/h mit 129 km/h vorwerfbar befuhr. Den Fahrzeugführer erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg, sowie ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro.

Fahren ohne Versicherungsschutz in Elze

Durch die Beamten des Polizeikommissariats Elze wurde am 20.10.2024 gegen 02:15 Uhr ein PKW kontrolliert, welcher die Bundesstraße 3 in Richtung Alfeld in der Gemarkung 31008 Elze befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz für den PKW der Marke VW erloschen war. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

