POL-KA: (KA) Östringen - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 20:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in Ettlingen-Schöllbronn eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Stauffenbergstraße. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche ...

mehr