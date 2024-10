Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Kettensäge

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Vormittag (Freitag), zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr, führten Arbeiter am AWO Sprachheilzentrum im Burgweg Gartenarbeiten durch. Während der Arbeiten blieb eine in der Nähe befindliche Garage des Gebäudes offen, in der diverse Gartengeräte und Maschinen gelagert waren. In einem unbeobachteten Moment entwendete ein derzeit unbekannter Täter eine Kettensäge (Marke: Husquarna) aus der entsprechenden Garage. Der Schaden liegt bei ca. 700 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth - Tel.: 05063-9010 - in Verbindung zu setzen.

