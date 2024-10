POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Anfangsverdacht auf versuchtes Tötungsdelikt in Sarstedt

Hildesheim (ots) - Söhlde - (koe) Am 17.10.2024 zwischen 21 und 22 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Hauptstraße in Hoheneggelsen. Mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Tabakwaren in größerer Menge. Anschließend flüchteten die Täter in einem Pkw in ...

