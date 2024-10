Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Supermarkt in Hoheneggelsen - Täter flüchten mit Pkw

Hildesheim (ots)

Söhlde - (koe) Am 17.10.2024 zwischen 21 und 22 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Hauptstraße in Hoheneggelsen. Mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Tabakwaren in größerer Menge.

Anschließend flüchteten die Täter in einem Pkw in unbekannte Richtung. Dabei überquerten sie auch einen angrenzenden Grünstreifen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Streifenwagen aus Hildesheim, Bad Salzdetfurth und Salzgitter blieben bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hoheneggelsen beobachtet haben, sich umgehend unter der Rufnummer 05063 / 901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

