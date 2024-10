Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Im Zeitraum vom 15.10.2024 gegen 17:00 Uhr bis zum 16.10.2024 gegen 16:30 Uhr kommt es in der Schulstraße/Lindenhof in 31079 Sibbesse zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen befährt oder wendet ein größeres Kraftfahrzeug bzw. ein Lkw an der o.g. Örtlichkeit, dabei handelt es sich um die hintere Zufahrt/Ausfahrt zum dortigen Netto-Parkplatz und beschädigt dabei einen Maschendrahtzaun, einen Jägerzaun und ein Verkehrszeichen. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

