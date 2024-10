Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen (kla) Versuchter Kleintransporterdiebstahl

Hildesheim (ots)

In der Nacht von Di., 15.10.24 auf Mi., 16.10.24 haben bisher unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses in Giesen/OT Emmerke, Industriestraße versucht zwei aktuell nicht zugelassene Kleintransporter (Opel und Citroen) zu stehlen. Bei beiden Fahrzeugen wurde jeweils das Schloss der Fahrertür aufgebrochen. Weitere Beschädigungen an den Fahrzeugen lassen vermuten, dass sie gestohlen werden sollten. Dies misslang jedoch. Die Schäden an beiden Fahrzeugen gesamt werden auf ca. 10.000 Euro geschätzt. In der gleichen Tatzeit wurden in der benachbarten Gießereistraße in Emmerke die Kennzeichen eines geparkten Wohnmobiles gestohlen. Diese sollten wahrscheinlich an einem der Kleintransporter angebracht werden, falls es gelungen wäre, einen der Transporter zu starten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen in dem Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, Tel. 05066-9850 zu melden.

