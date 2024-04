POL-EL: Osterwald - Anhänger gestohlen

Meppen (ots) - Mittwoch zwischen 11.50 Uhr und 13:40 Uhr ist es auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis an der Straße Sophienplatz in Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Fahren in eine oder aus einer Parklücke wurde ein schwarzer VW Passat an der hinteren linken Tür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, bzw. der Unfallverursacher, werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter 05931-9490 zu ...

mehr