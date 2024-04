POL-EL: Andervenne - Eine Person bei Unfall verletzt

Spelle (ots) - Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, sind unbekannte Täter in einen VW Transporter eingebrochen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Straße Zur Kampelbrücke in Spelle abgestellt. Die Täter entwendeten eine Kühlbox. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. ...

mehr