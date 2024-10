Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld/Brunkensen (rst)- Am 16.10.24, zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Beim Gericht" in Alfeld OT Brunkensen. In der Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Täter beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel der Geschädigten und flüchtete anschließend ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei sucht Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

