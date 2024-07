Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am heutigen Montag, 01.07.24 gegen 14:45 Uhr fuhr eine 70-jährige Ahlenerin von der Heessener Straße auf die Dolberger Straße in Fahrtrichtung Ahlen. Zeitgleich befuhr eine 44-jährige Ahlenerin die Dolberger Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Fahrzeug der 44-jährigen fuhr eine 39-jährige auf dem Beifahrersitz sowie eine 50-jährige auf dem Rücksitz mit, beide ebenfalls aus Ahlen. Etwa 200 Meter vor der Einmündung in die Heessener Straße kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Wie es dazu kommen konnte ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die 44-jährige Ahlenerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Dortmund Nord geflogen. Die drei weiteren Beteiligten wurden alle ebenfalls schwer verletzt und mussten mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gefahren werden. An den Autos entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ca. 25.000 Euro. Da Betriebsstoffe ausliefen musste die Fahrbahn gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme war die Dolberger Straße in beide Fahrtrichtungen für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

