Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte Nach Verkehrsunfall

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18.30 Uhr in der Windeberger Straße Höhe Arbeitsdank zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ursächlich hierfür war ersten Ermittlungen nach ein Vorfahrtsfehler. Bei der Kollision zog sich in den beteiligten Fahrzeugen jeweils ein Insasse leichte Verletzungen zu.

