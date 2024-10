POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stellt Verkehrsstraftaten fest

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Vormittag (Freitag), zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr, führten Arbeiter am AWO Sprachheilzentrum im Burgweg Gartenarbeiten durch. Während der Arbeiten blieb eine in der Nähe befindliche Garage des Gebäudes offen, in der diverse Gartengeräte und Maschinen gelagert waren. In einem unbeobachteten Moment entwendete ein derzeit unbekannter Täter eine Kettensäge ...

