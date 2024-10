POL-RE: Waltrop: Unfallflucht mit Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Ein 37-Jähriger aus Oberhausen flüchtete vor einer Polizeikontrolle in Bottrop. Während der Flucht stieß er mit einem anderen Autofahrer zusammen. Insgesamt wurden drei Insassen leicht verletzt. Polizeibeamte wollten den 37-Jährigen am Donnerstag gegen 13:40 Uhr auf der Osterfelder Straße in Bottrop anhalten. Der Mann gab allerdings Gas und ...

