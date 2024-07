Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Unfallfluchten - E-Scooter entwendet - Sonstiges

Backnang: PKW prallt gegen Hausmauer

Eine 68-jährige Lenkerin eines BMW befuhr am Donnerstag um 10:40 Uhr die Weissacher Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Straße Lindenstieg fuhr sie mit einem Vorderrad über eine Verkehrsinsel. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn, überfuhr den Bordstein und prallte gegen eine Hausmauer. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Backnang: Parkende PKW beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Mittwochmittag, 12 Uhr und Donnerstagmittag, 12:15 Uhr einen Toyota, der zu dieser Zeit auf einem Parkplatz einer Waschanlage in der Sulzbacher Straße abgestellt war. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Ein Skoda, der am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 15:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Weissacher Straße abgestellt war, wurde ebenfalls von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang entgegen. Tel.: 07191 9090

Fellbach: Unfall beim Ausfahren aus Tiefgarage

Am Donnerstag um 17:30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Lenker eines VW Golf aus einer Tiefgarage auf die Zeppelinstraße aus. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW Touran und kollidierte mit diesem Fahrzeug. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kernen: E-Scooter entwendet

In der Karlstraße wurde am Donnerstag gegen 11.15 Uhr ein schwarzer Segway Ninebot E-Roller mit dem Versicherungskennzeichen 052 CCJ entwendet. An dem Roller sind zwei Ferrari-Aufkleber sowie eine schwarze Lenkertasche angebracht. Der Wert des Rollers beträgt etwa 400 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rollers nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Rufnummer 07151 41798 entgegen.

Kernen: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW, der in der Karlstraße abgestellt war, wurde am Mittwoch zwischen 11:50 Uhr und 11:55 Uhr ein schwarzer Rucksack sowie ein silberfarbenes Acer-Laptop gestohlen. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Rufnummer 07151 41798 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Alten Rommelshauser Straße auf einem Parkplatz geparkten Honda. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Weinstadt: Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr befuhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin die L1199 von Waiblingen in Richtung Strümpfelbach. An der Einmündung zur B29 missachtete sie eine rote Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit einer 55-jährigen Ford-Fahrerin, welche von der B29 nach links in Richtung Waiblingen abbiegen wollte. Hierbei wurde die 55-Jährige schwer verletzt. Eine Beifahrerin im Ford, sowie die 19-jährige Mercedes-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Feuerwehr war zur Absicherung mit 38 Einsatzkräften vor Ort.

Rudersberg: Versuchter Einbruch

In der Schellingstraße wurde am Donnerstag zwischen 10:15 und 10:45 Uhr ein Loch in einem Fenster und Hebelspuren an einer Türe festgestellt. Unbekannte hatten dementsprechend versucht in ein Gebäude einzubrechen, wobei dieser Versuch jedoch scheiterte. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07183 929316 mit dem Polizeiposten Rudersberg in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Unfall in Kreisverkehr

Am Donnerstag um 22:15 Uhr fuhr ein 49-jähriger Renault-Fahrer vom Kreisverkehr an der Benzstraße in Richtung Stadtmitte. Zur gleichen Zeit befuhr ein 28-jähriger Radfahrer den Kreisverkehr aus der Schlachthausstraße und wollte in die Vorstadtstraße einfahren. Der Radfahrer wollte links am Pkw vorbeifahren, was der Autofahrer erst spät bemerkte. Es kam zur Kollision mit der linken Fahrzeugfront, wobei der 28-Jährige leicht verletzt wurde.

