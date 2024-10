POL-RE: Waltrop: Einbruch in Spielhalle - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Montagmittag kam es zu einem Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten in einem Mehrfamilienhaus an der Baumstraße. Ein 70-Jähriger Anwohner wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann ist seinen Verletzungen am heutigen Tage leider erlegen. Die Brandursache steht zur Zeit noch nicht fest. Mehrere Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen des zuständigen ...

mehr