POL-RE: Bottrop: Versuchter Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniors

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 13 Uhr und 15:30 Uhr einen geparkten schwarzen Porsche Cayenne. Das Fahrzeug stand in einem Parkhaus an der Dorstener Straße. Der Schaden ist im Bereich des Radkastens links vorne erkennbar. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 ...

mehr