Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Im Bereich der Einmündung Prosperstraße/Paßstraße wollte ein Motorradfahrer einen Zusammenstoß verhindern, dabei stürzte er.

Der 22-jährige Gelsenkirchener war am Dienstagabend (18:30 Uhr) auf der Prosperstraße auf seinem Motorrad in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen wollte von der Paßstraße aus nach links in die Prosperstraße einbiegen. Dazu musste er die Fahrspur des 22-Jährigen überqueren. Der Motorradfahrer bremste stark ab, dabei stürzte er.

Es kam zu keinem Zusammenstoß der beiden beteiligten Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Um das Motorrad kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Bei dem Unfall entstand außerdem ca. 6.000 Euro Sachschaden.

