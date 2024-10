Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß zwischen Auto und Bus

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tag (16. Oktober) um 10.58 Uhr ereignete sich in Recklinghausen auf dem Kaiserwall ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 64- Jährige aus Recklinghausen fuhr mit ihrem Auto auf dem Kaiserwall in Richtung Steintor. Auf Höhe der Kellerstraße wendete sie ihr Fahrzeug und stieß mit einem in Richtung Bahnhof fahrenden Bus zusammen. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, der 34- jährige Busfahrer aus Herten wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Auto der 64- jährigen Recklinghäuserin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

