Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Bensberger Einfamilienhaus

Bergisch Gladbachq (ots)

Am gestrigen Donnerstag brachen unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Bensberg ein.

Durch das Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss verschafften sich die Täter Zugang zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten jedoch zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Die Polizei hat eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen und bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst.

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und nimmt die Zahl der Wohnungseinbrüche erfahrungsgemäß zu. Wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge sehen, wenden Sie sich bitte stets unter der kostenfreien 110 an die Polizei. Wenn Sie eine Beratung wünschen, wie Sie Ihr Haus besser gegen Einbrecher schützen können, wenden Sie sich gerne an die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter Tel. 02202 205-444. (ch)

