Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Motorradfahrer stürzt auf regennasser Fahrbahn und verletzt sich schwer

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Sonntag (27.10.), gegen 13:25 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der Landstraße 409 im Stadtteil Dhünn verunfallt. Der 48-jährige Duisburger fuhr mit seinem Motorrad der Marke Honda auf der L 409 in Richtung Wermelskirchen-Mitte. In Höhe des Wanderparkplatzes Neumühle verlor er offenbar aus bislang ungeklärtem Grund bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und geriet im Kurvenbereich auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Er fiel mit dem Motorrad auf die Seite und rutschte über den Fahrstreifen bis an den linken Fahrbahnrand. Zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr ist es glücklicherweise nicht gekommen. Dennoch hat sich der Mann schwere Verletzungen zugezogen. Nach kurzer Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst und die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeugs wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Straße gesperrt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell