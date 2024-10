Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Geländewagen mit Anhänger landet im Hochbeet eines Kreisverkehrs

Odenthal (ots)

Heute Morgen (28.10.), gegen 07:40 Uhr, hat sich im Kreisverkehr Hauptstraße / Bergstraße im Ortsteil Blecher ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 56-jähriger Odenthaler hat mit seinem Geländewagen der Marke Mitsubishi samt Anhänger die Bergstraße aus Richtung Glöbusch kommend in Richtung Blecher befahren. Nach bisherigem Kenntnisstand hat er unmittelbar vor dem Kreisverkehr kurzzeitig das Bewusstsein verloren, geriet zunächst in einen linksseitigen Grünstreifen und fuhr dann ungebremst geradeaus auf das circa 50 cm über Fahrbahnniveau gelegene Hochbeet des Kreisverkehrs. Dort endete die Fahrt des Geländewagens abrupt, während der Anhänger mit der Hinterachse in Schräglage auf der Fahrbahn stand.

Ein zufällig vorbeikommender Bezirksdienstbeamter hörte das laute Unfallgeräusch und begab sich umgehend zurück zum Kreisverkehr, sicherte die Unfallstelle ab und alarmierte den Rettungsdienst. Zu diesem Zeitpunkt stieg der Fahrer des Geländewagens gerade selbständig aus seinem Fahrzeug aus. Die alarmierte Besatzung eines Rettungswagens untersuchte den Fahrer ohne Befund. Glücklicherweise blieb er offenbar unverletzt.

Der Geländewagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

Der Sachschaden wird ingesamt auf circa 7.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Ermittlungen zu diesem Unfallgeschehen wird auch der Verdacht geprüft, ob körperliche Mängel zu einer Fahrunsicherheit geführt haben und damit eine Verkehrsstraftat vorliegt. (ct)

