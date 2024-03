POL-BI: Verkehrsverstoß überführt Wiederholungstäter

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Am Mittwochabend, 06.03.2024, brachen zwei Männer in eine Firma an der Neusser Straße ein und entwendete eine große Menge an Kabelreste. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gegen 21:20 Uhr gewaltsam Zugang zum Gelände und anschließend zum Firmengebäude. Dann flüchteten die Täter mit ihrer Beute in eine ...

