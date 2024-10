Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter nach Sachbeschädigung am Stadthaus gestellt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (29.10.), gegen 07:30 Uhr, ist es am Stadthaus am Konrad-Adenauer-Platz zu einer Sachbeschädigung gekommen. Zwei Zeuginnen hatten beobachtet, wie sich ein Mann aus Richtung Turbokreisel zum Haupteingang des Stadthauses begab und ein Polizeihinweisschild abriss, das auf das dortige Büro des Bezirksdienstes hinweist. Anschließend warf er dieses in einen Mülleimer.

Der im Dienst befindliche Bezirksdienstbeamte wurde von den Zeuginnen informiert und begab sich umgehend an die genannte Örtlichkeit. Der Tatverdächtigen flüchtete, als er den Beamten sah. Es gelang ihm jedoch, den Mann einzuholen, der sich dann körperlich gegen weitere Maßnahmen wehrte. Der 30-jährige Bergisch Gladbacher wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Zur Unterstützung wurden weitere Beamte der Polizeiwache gerufen. Dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilt, um weitere Straftaten zu verhindern.

Der Bezirksdienstbeamte wurde durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt und blieb dienstfähig. Das Polizeihinweisschild wurde unbrauchbar beschädigt. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell