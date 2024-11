Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.11.2024

Sigmaringen

61-Jähriger nach Brandstiftung vom 01.11.2024 in Untersuchungshaft

Der 61-Jährige, der im Verdacht steht, am Freitag, den 01.11.2024, in der Brunnenbergstraße für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt und auf seinem Balkon Feuer gelegt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5900068), befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung, derversuchten gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte aufgenommen. Der Tatverdächtige wurde nach seinem Aufenthalt in einer Fachklinik am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den deutschen Staatsangehörigen einen Untersuchungshaftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Seither befindet sich der 61-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Staatsanwältin Jasmin Eppler, Tel. 07471/1805-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell