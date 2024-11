Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Lkw-Fahrer verliert Beton-Teil

Verhältnismäßig glimpflich ist ein Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 7.30 Uhr auf der L 207 ausgegangen, als ein Lkw-Fahrer ein rund 3,5 Tonnen schweres Betonteil verloren hat. Das unzureichend gesicherte Stück einer Fertigtreppe löste sich am Ortsausgang von Kluftern vom Auflieger, fiel auf die Straße und kollidierte dort mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 82-Jährigen. Der Senior wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt, an seinem Wagen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen lud den nicht mehr fahrbereiten Mercedes auf. Die Bergung der Beton-Fertigtreppe, an der ebenfalls Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, gestaltete sich aufwendig. Die Straße musste bis gegen 10 Uhr halbseitig gesperrt werden. Auch am Asphalt entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Friedrichshafen

Diebe stehlen E-Scooter

Einen E-Scooter des Herstellers Ninebot haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, aus einem Carport in der Eberhardstraße gestohlen. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass die Täter den Scooter ins Ausland verbracht haben und bittet daher Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, oder die ebenfalls Opfer eines Diebstahls wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Unbekannte beschädigen Fahrzeuge mit Stein

Drei Fahrzeuge, deren Scheiben mit einem Stein beschädigt worden waren, hat die Polizei nach einem Hinweis am Mittwoch kurz nach 23 Uhr in der Kirchstraße und in der Ravensburger Straße festgestellt. Die unbekannten Täter hatten demnach zum Teil die Windschutzscheibe, aber auch die Seitenscheiben eingeschlagen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07542/9371-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern.

Kressbronn

Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Mehrere Knochenbrüche hat eine 78-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr erlitten. Die Seniorin querte die Zehntscheuerstraße unvermittelt und stieß dabei mit einem 11-jährigen Radfahrer zusammen, der die Straße ordnungsgemäß befuhr. Während die Frau stürzte und sich schwer verletzte, konnte der Bub seinen Sturz abfangen. Die 78-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, Sachschaden entstand nicht.

Eriskirch

Nach Sprengung von Zigarettenautomaten - Kriminalpolizei bittet erneut um Hinweise

Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten am frühen Freitagmorgen in der Mariabrunnstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5899736) bitten die Ermittler der Kriminalpolizei um weitere Hinweise. So sollen den neuesten Erkenntnissen zufolge die Täter auf ihrer Flucht an der Ecke Mariabrunnstraße/Marienstraße auf bislang unbekannte Personen getroffen sein und diesen gegenüber lautstark beteuert haben, dass sie die Tat nicht begangen hätten. Die für das Ermittlungsverfahren wichtigen Zeugen werden daher gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Kriminalbeamten in Verbindung zu setzen.

