POL-FR: Riegel: Verkehrsunfall - Einsatz Rettungshubschrauber

Freiburg (ots) - Am Freitag, 23.08.2024, im Zeitraum von 12:30 Uhr - 13:50 Uhr, kam es in Herbolzheim OT Bleichheim, Forststraße, zu einem Einbruch in ein dort befindliches Wohnhaus. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Anwesen. Im Anschluss wurden aus der Wohnung diverse Wertgegenstände entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden kann noch ...

