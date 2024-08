POL-FR: Wyhl a.K.: Einbruch in Kebap Haus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag 24.08.2024 befuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer, gegen 14.00 Uhr, die L 149 von Präg kommend in Richtung Bernau. Nach derzeitigen Erkenntnissen rutschte er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn in die Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde er so schwer ...

mehr