Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am Donnerstag den 08.02.2024, gegen 15.15 Uhr kam es auf der Talstraße in Schwelm zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Ennepetaler befuhr die Talstraße in Fahrtrichtung Schwelm mit seinem Nissan Europe. Zeitgleich befuhr vor ihm eine 34-jährige Wuppertalerin ebenfalls die Talstraße in gleicher Richtung mit ihrem VW Golf. Als die 34-Jährige beabsichtigte nach rechts in die Blücherstraße abzubiegen konnte der 31-Jährige nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden VW Golf auf. Durch den Aufprall wurde die 34-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

