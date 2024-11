PP Ravensburg: Tatverdächtige zu Angriff auf 19-Jährige ermittelt

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Unbekannter fährt Fahrzeug an In einem Parkdeck eines Parkhauses in der Adlerstraße hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag beim Ein- oder Ausparken einen BMW touchiert und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hinterlassen. Der Unbekannte prallte zwischen 13 Uhr und 16.20 Uhr gegen den rechten hinteren Kotflügel und fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu ...

mehr