Ravensburg

Unbekannter fährt Fahrzeug an

In einem Parkdeck eines Parkhauses in der Adlerstraße hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag beim Ein- oder Ausparken einen BMW touchiert und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hinterlassen. Der Unbekannte prallte zwischen 13 Uhr und 16.20 Uhr gegen den rechten hinteren Kotflügel und fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Ravensburg

Mit Handtasche ins Gesicht geschlagen - Jugendlicher verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Ravensburg nach einem Vorfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr am Bahnhofplatz. Eine bislang unbekannte Person schlug einem 15-Jährigen, der sich am Bussteig 1 befand, unvermittelt mit einer schweren Handtasche ins Gesicht. Der Jugendliche wurde dadurch leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Da die Polizei erst später von dem Vorfall informiert wurde, bitten die Ermittler etwaige Zeugen der Tat, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Betrüger geraten an Bankdaten - Frau verliert Erspartes

Rund 15.000 Euro hat eine Frau am Mittwoch durch eine dreiste Betrugsmasche verloren. Das Opfer wurde von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank auf dem Festnetz-Telefon kontaktiert. Der vermeintliche Banker, der alle Daten der Frau wusste, machte dieser weiß, dass sich unbekannte Täter in ihren Account eingeloggt hätten und dabei wären, das Konto leerzuräumen. Da es dem Opfer die tatsächliche Rufnummer der Bank anzeigte, ging es von der Echtheit des Anrufs aus. Im weiteren Verlauf überzeugte der Betrüger die Frau, mittels Push-TAN mehrere Aufträge freizugeben. Dadurch konnten die Betrüger von dem Konto Geld überweisen. Erst im Nachhinein kamen dem Opfer Zweifel. Beim Kontakt mit der Hausbank kam der Betrug zutage. Die Bank konnte eine weitere Überweisung in Höhe von 5.000 Euro stornieren. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und warnt vor dieser Masche. Bankmitarbeiter werden Sie niemals dazu auffordern, vertrauliche Daten preiszugeben. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und nehmen Sie selbstständig unter den Ihnen bekannten Rufnummern Kontakt mit Ihrer Bank auf. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, wenden Sie sich umgehend an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

Ravensburg

Busfahrer übersieht Radlerin - Unfall

Der Fahrer eines Linienbusses hat am Mittwoch kurz nach 6 Uhr eine 31-jährige Radfahrerin übersehen, als er von der Schussenstraße in die Straße "Am alten Gaswerk" abbiegen wollte. Die Radlerin befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem dortigen Radschutzstreifen und kollidierte mit dem Bus. Die 31-Jährige stürzte und wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden fiel mit mehreren hundert Euro eher gering aus.

Ravensburg

Unfallflüchtiger hinterlässt Sachschaden

Auf rund 4.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr an einem Audi A3 in einem Parkhaus in der Rudolfstraße hinterlassen hat. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken fuhr der Unbekannte gegen die rechte Fahrzeugseite des Audi und entfernte sich im Anschluss, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Schlier

Metallrohre prallen in Fahrzeug

Unzureichend gesichert war die Ladung an einem Sattelzug, dessen Fahrer am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der L 325 zwischen Schlier und Kalksteige in einer Kurve mehrere Metallrohre verloren hat. Die Rohre schlugen auf der Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Toyota auf. Der Toyota, an dem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 91-jährige Fahrer blieb indes unverletzt. Den Sattelzuglenker erwartet nun ein empfindliches Bußgeld.

Fleischwangen

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr an der Einmündung der Bachstraße in die Kirchstraße ereignet hat, bittet der Polizeiposten Altshausen um Zeugenhinweise. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer wollte von Ebenweiler kommend nach links in Richtung Fronhofen abbiegen. Dabei streifte er den an der Einmündung wartenden VW eines 77-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Da die Schilderungen des Unfalls voneinander abweichen und die Polizei nicht ausschließen kann, dass der Senior seinen Wagen zu früh in Bewegung gesetzt hat, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Weingarten

Mann fährt betrunken - Alkoholisierte Frau holt ihn bei Polizei ab

Gleich zwei Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr hat das Polizeirevier Weingarten am frühen Donnerstagmorgen gegen einen 53-Jährigen und dessen 33-jährige Bekannte eingeleitet. Der Mann wurde gegen 3 Uhr von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt, weil er in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille, weshalb der 53-Jährige in einem Krankenhaus Blut abgeben musste. Weil er zunehmend aggressiver wurde, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und übergaben ihn auf dem Polizeirevier in die Obhut der 33-Jährigen. Da die Frau ebenfalls alkoholisiert war, ging das Duo zu Fuß von dannen. Kurz nach 4 Uhr wurde eine weitere Polizeistreife auf den Wagen der 33-Jährigen aufmerksam, die sich zunächst einer Kontrolle entziehen wollte und in einen Hofraum abbog. Die Beamten trafen die 33-Jährige beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug an. Auf dem Beifahrersitz saß der 53-Jährige. Ein Vortest ergab bei der Frau einen Wert von rund 1,3 Promille, weshalb auch sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe und zugleich ihren Führerschein abgeben musste. Beide Personen werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Weingarten

Nach gefährlicher Körperverletzung: Polizei bittet erneut um Hinweise

Neue Erkenntnisse haben die Ermittler des Polizeireviers Weingarten nach einem Vorfall am Dienstagabend in einer Unterführung beim Charlottenplatz, bei dem eine 19-Jährige mittelschwere Verletzungen erlitten hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5903026). Die drei Täter sind nach der Tat möglicherweise in die Tiefgarage des Kultur- und Kongresszentrums gegangen. Die Ermittlungen zu den drei noch unbekannten Tätern dauern derzeit an. Personen, die das Trio nach der Tat gesehen haben oder die Hinweise auf deren Identität geben können, mögen sich bitte unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei melden.

Bad Waldsee

Unbekannte reißen Zigarettenautomaten von Wand

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Biberacher Straße einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand gerissen. Den aufgebrochenen, leeren Automaten fand ein Passant am Dienstag neben der Kreisstraße zwischen Osterhofen und Mühlhausen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt und schließt nicht aus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem versuchten Diebstahl eines Zigarettenautomaten in derselben Nacht in Weitprechts bei Bad Wurzach (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5903026) besteht. Zeugen und Personen, die Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Bad Waldsee zu melden.

Bergatreute

Spiegel streifen sich - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Auf der Kreisstraße zwischen Alttann und Bergatreute haben sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr die Spiegel zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr gestreift. Während eine beteiligte 18-jährige Honda-Fahrerin anhielt, fuhr der Lenker eines größeren grauen Fahrzeugs weiter in Richtung Bergatreute. Der Sachschaden am Honda beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten, bei dem es sich um einen älteren Mann gehandelt haben soll, nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Wangen

Fahrerflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Haidösch" hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 14.25 Uhr einen silbernen Skoda gestreift. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Amtzell

Entgegenkommender verliert Ast

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der B 32 Höhe des Geiselharzer Tunnels entstanden. Beim Passieren eines entgegenkommenden, noch unbekannten Lkw-Fahrers, der in Richtung Wangen fuhr, schlug einem 31-jährigen Lkw-Fahrer ein Stück Holz gegen die Windschutzscheibe. Diese sowie der Außenspiegel wurden dadurch beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Entgegenkommende Holz geladen hatte, und sich ein Stück davon gelöst hatte. Ob der Unbekannte, der seine Fahrt fortsetzte, den Unfall bemerkt hat, ist noch unklar. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Lkw-Fahrer geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt melden.

Leutkirch

Polizei bittet nach Spiegelstreifer um Hinweise

Die Außenspiegel zweier Fahrzeuge haben sich am Dienstag zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr im Reichenhofer Weg in Vorderstriemen gestreift. Während ein 57 Jahre alter Skoda-Fahrer anhielt, fuhr der bislang unbekannte Lenker eines blauen Kleinwagens in Richtung Reichenhofen weiter. Der Außenspiegel am Skoda wurde beschädigt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zum Fahrer des blauen Kleinwagens.

