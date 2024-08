Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kleidung verrät Ladendieb

Kaiserslautern (ots)

Seine Kleidung hat einen Mann aus dem Stadtgebiet als Ladendieb verraten. Der 45-Jährige war in der Nacht zu Mittwoch in der Fischerstraße in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei fiel zunächst an seiner Fleece-Jacke eine noch vorhandene Diebstahlsicherung auf. Die weitere Überprüfung ergab, dass sich auch an der Jogginghose ebenso wie am Pullover unter der Jacke noch solche Sicherungen befanden. Und: In seinem Rucksack hatte der 45-Jährige ein Paar Schuhe, die ebenfalls noch gesichert waren.

Darauf angesprochen, wiederholte der mutmaßliche Dieb zwar immer wieder, dass die Sachen ihm gehören würden, allerdings konnte er weder eine Quittung vorlegen, noch erklären, wieso die Diebstahlsicherungen nicht im Geschäft entfernt wurden.

Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen. Die Kleidungsstücke wurden sichergestellt. Auf den 45-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell