Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gang und Pedale verwechselt - Unfall

Die Gänge und Pedale in seinem Auto verwechselt und dadurch einen Unfall verursacht hat ein 86 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Kornblumenstraße. Der Senior wollte mit seinem E-Fahrzeug rückwärts ausparken und beschleunigte seinen Wagen dabei stark. Durch die falsche Gang-Wahl und mutmaßlich auch das Verwechseln des Gas- mit dem Bremspedal durchbrach er vor sich einen Zaun und kollidierte mit dem Heck eines dahinterstehenden Skoda. Beim Unfall entstand an seinem Renault rund 7.500 Euro, am Skoda etwa 5.000 Euro Sachschaden. Wie hoch der Schaden am Zaun ausfällt, ist aktuell nicht bekannt.

Friedrichshafen

Motorrad-Poser von Zivilpolizisten angezeigt

Polizisten auf Zivil-Streife wurden am Donnerstag im Stadtgebiet auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der mit lautem Auspuffgeräusch und eingeklapptem Kennzeichen unterwegs war. An einer roten Ampel fuhr der 18-Jährige mit seiner offenbar modifizierten Yamaha an der Kolonne vorbei und fiel durch seine rasante Fahrweise auf. Die dort ebenfalls wartenden Polizisten nahmen die Verfolgung auf und wollten den Zweiradfahrer bei günstiger Gelegenheit kontrollieren. Beim Erkennen der Polizei ergriff er jedoch die Flucht. Weil die Beamten beim Kontrollversuch das Kennzeichen ablesen konnten, hatten sie bei den weiteren Ermittlungen leichtes Spiel und konnten den 18-Jährigen schnell identifizieren. Weil er die Haltezeichen missachtet hatte und durch die Veränderungen am Zweirad dessen Betriebserlaubnis erloschen war, muss er mit Anzeigen rechnen.

Meckenbeuren

Fahrraddieb lehrt sich gegen Festnahme

Polizisten haben am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Seestraße bei Lochbrücke einen verdächtigen Mann gestoppt, der nun mit mehreren Anzeigen rechnen muss. Die Beamten waren auf den 34-Jährigen aufmerksam geworden, als dieser ein verschlossenes Fahrrad mit sich trug. Zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit stoppten die Ermittler den Mann und stießen auf wenig Einsicht. Der 34-Jährige wies sich nicht aus und versuchte die Flucht zu ergreifen. Die Beamten hinderten ihn daran, woraufhin sich dieser erheblich gegen die Festnahme zur Wehr setzte. Weil sich der Verdacht erhärtete, dass das Fahrrad gestohlen worden war, muss er, neben der Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, auch mit einer Anzeige wegen des Diebstahls rechnen.

Oberteuringen

Nach Unfall davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, in der Panoramastraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte einen geparkten Fiat Ducato links an der vorderen Stoßstange touchiert und danach einfach das Weite gesucht, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Eriskirch

Elektro-Scooter von Pkw erfasst

An der Einmündung der Langenargener Straße zur Greuter Straße ist am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Auto mit einem E-Scooter-Fahrer kollidiert. Der 44 Jahre alte Renault-Lenker wollte nach links auf die Greuther Straße einfahren und übersah dabei offenbar die 34-Jährige auf ihrem Scooter. Diese verletzte sich bei dem Zusammenstoß und dem darauffolgenden Sturz leicht und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Weil die Polizisten bei der Unfallaufnahme feststellten, dass der Roller mutmaßlich manipuliert worden war und er dadurch eine höhere Geschwindigkeit erreichen kann als erlaubt, stellten die Beamten das Gefährt sicher und prüfen nun, ob die 34-Jährige mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Deggenhausertal

Unfallbeteiligter fährt mit Camper davon

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 13 Uhr im Kreisverkehr der Roggenbeurer Straße in Wittenhofen sucht die Polizei nach einem beteiligten Wohnmobil-Fahrer. Eine 47 Jahre alte BMW-Lenkerin fuhr dem grauen Pössl-Camper mit Friedrichshafener Zulassung aus Unachtsamkeit leicht auf. Nachdem der Lenker des Campers im Anschluss davonfuhr, mutmaßlich weil er die Kollision nicht bemerkt hatte, kontaktierte die Verursacherin die Polizei. Wie hoch der Sachschaden ausfiel, ist nicht bekannt. Hinweise zum Unfallbeteiligten nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

