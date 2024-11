Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Alkoholisierter beleidigt Zeugen und Polizeibeamte

Mehrere Zeugen und Polizeibeamte hat ein Alkoholisierter beleidigt, nachdem er am Donnerstagabend in der Schwabstraße versucht hatte, die Türen von geparkten Pkw zu öffnen. Polizisten nahmen den 33-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines Zustands in eine Arrestzelle. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meßkirch

Rund 35.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Auf rund 35.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Tuttlinger Straße entstanden sind. Beim Linksabbiegen vom dortigen Industriepark in Richtung Heudorf schätzte der 35-jährige Fahrer eines VW die Geschwindigkeit eines von rechts aus Richtung Meßkirch nahenden Daimler-Fahrers falsch ein und kollidierte mit dessen Wagen. Beide Pkw waren infolge des wuchtigen Zusammenpralls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt.

Pfullendorf

Jugendliche melden Unfallflucht - Fahrer offenbar berauscht

Berauscht dürfte der Fahrer eines Audi gewesen sein, als er am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Hauptstraße Unfallflucht begangen hat. Jugendliche hatten beobachtet, wie der Fahrer gegen einen Blumenkübel und in Teile der Bestuhlung eines Eiscafes gefahren ist und anschließend davonfuhr. Das Autokennzeichen brachte die Beamten auf die Spur des 53-jährigen Fahrers, der zu Hause mit seiner Flucht konfrontiert wurde. Weil er deutliche Anzeichen auf den Konsum von Drogen zeigte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. An seinem Audi war Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Bad Saulgau

Polizei sucht nach Überholmanöver Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem gefährlichen Überholmanöver am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der B 32 zwischen Altshausen und Bad Saulgau. Kurz vor Hirschegg soll ein Unbekannter in Richtung Bad Saulgau einen Lkw überholt haben. Eine Entgegenkommende musste dabei stark abbremsen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau haben nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und suchen nach dem Überholenden sowie Zeugen zu dem Manöver. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

