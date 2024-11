Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Dieb wurde überführt

Am Freitag stellte ein 36-jähriger Geschädigter fest, dass am Kirchplatz sein Pkw unerlaubt geöffnet und eine Jacke entwendet wurde. Nach intensiven Ermittlungen des Polizeipostens Mengen konnte ein Tatverdächtiger aus Sigmaringen ermittelt werden. Ihm konnten weitere ähnlich gelagerte Fälle im Bereich Mengen zugeordnet werden. Geschädigte welche ebenfalls betroffen sind werden gebeten sich beim Polizeiposten Mengen unter der Telefonnummer 07572-5071 zu melden.

Pfullendorf

Eltern fühlen sich belästigt - Platzverweis

Einen Platzverweis haben Beamte des Polizeipostens Pfullendorf einem 31-Jährigen ausgesprochen, durch den sich Eltern am Donnerstag im Bereich eines Drogeriemarkts und eines Spielplatzes belästigt gefühlt hatten. Der Mann hatte die Eltern, die mit ihren Kindern unterwegs waren, ungefragt in Gespräche verwickeln wollen und mehrmals angesprochen, woraufhin diese die Polizei verständigten. Die Beamten kontrollierten den 31-Jährigen und erteilten ihm eine ernste Ansprache.

Bad Saulgau

Knall schreckt Patienten und Angestellte auf

Ein lauter Knall hat in der Nacht auf Freitag gegen 1.30 Uhr Patienten und Angestellten einer Fachklinik am Höchsten aufgeschreckt. An der Gebäudewand im Bereich einer Hintereingangs-Türe war ein Kunststoffbehälter mit einem lauten Knall auseinandergerissen worden. Unmittelbar danach sollen Unbekannte mit einem Pkw davongefahren sein. Derzeit ist unklar, ob es sich hierbei womöglich um einen böswilligen Streich gehandelt hat. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem bislang unbekannten Inhalt des Kunststoffbehälters aufgenommen.

Sigmaringen

Radfahrer fährt kleinen Jungen an

In der Alten Jungnauer Straße fuhr am Freitag gegen 13:00 Uhr ein Radfahrer einen 3-jährigen Jungen an, als dieser auf der Straße stand. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Junge auf die Straße und zog sich eine leichte Verletzung am Kopf zu. Nach einem kurzen Wortgefecht mit der Mutter, entfernete sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle und beleidigte sie beim Wegfahren. Beim Radfahrer soll es sich um einen jungen Mann um die 20 Jahre, ca. 170 cm groß, normale Statur mit Dreitagebart handeln. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen Telefon 07571-1040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell