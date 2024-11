Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Unbekannter beschädigt Verkehrsschild und flüchtet

Eine Verkehrsunfallflucht hat am Sonntag gegen 11.45 Uhr auf Höhe der Kaiserstraße der bislang unbekannte Fahrer eines kleinen hellblauen Pkw begangen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei einen Richtungspfeil auf einer Verkehrsinsel. Nähere Informationen zum Unbekannten und dessen Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter der 07581 482-0 zu melden.

Mengen

89-jährige missachtet Vorfahrt - zwei Fahrzeuge beschädigt

Ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten hat sich am Sonntag kurz nach 14 Uhr auf der B32 zwischen Mengen und Herbertingen ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete die 89 Jahre alte Fahrerin eines Opel an der Einmündung "Silberhärte" beim Auffahren auf die B32 ein Stoppschild. Um eine Kollision zu verhindern musste die Fahrerin eines VW, die auf der Bundesstraße geradeaus in Richtung Herbertingen unterwegs war, ausweichen und touchierte dabei einen auf der Abbiegespur wartenden Transporter. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Das Fahrzeug der Verursacherin blieb unbeschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen die 89-Jährige wird wegen des Überfahrens der Stoppstelle wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Bad Saulgau

Zeuge meldet illegale Prostitution - zwei Schlagringe aufgefunden

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau haben am Sonntag in den Abendstunden eine Wohnung im Stadtgebiet durchsucht, nachdem ein Zeuge dort illegale Prostitution gemeldet hatte. Als die Polizisten an der Wohnung klingelten, öffneten zwei junge Damen den Beamten die Türe. In den Räumlichkeiten fanden die Einsatzkräfte Utensilien auf, die den Verdacht der unerlaubten Prostitution bestätigten. Eine der beiden Damen muss neben einem Bußgeld hinsichtlich der ausgeübten Tätigkeit auch mit einer Strafanzeige rechnen: In ihrer Tasche stellten die Polizisten zwei Schlagringe sicher.

Bingen

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer bleibt unverletzt

Überschlagen hat sich der Wagen eines 21-Jährigen, der am Sonntagabend auf der L 277 von Bingen nach Hornstein unterwegs war. Gegen 20.15 Uhr verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Polo. Er kam von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug und kam rechts neben der Fahrbahn zum Liegen. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der 21-Jährige blieb unverletzt.

