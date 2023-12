POL-PDWIL: verstärkte Verkehrskontrollen

Oberbettingen (ots) - Am 30.11.2023 gegen 08:51 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein mit einem Lastkraftwagen die Straße "Am Roddert" in Oberbettingen. Hier kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Zaun, welcher hierdurch beschädigt wurde. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

