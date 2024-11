Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fünfstelliger Sachschaden nach Brand

Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr in den Franziskanerweg ausrücken, nachdem es dort zu einem Brand gekommen war. Durch einen eingeschalteten Herd und einen darauf befindlichen Topf fing die Dunstabzugshaube Feuer und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Die verständigten Wehrleute rückten an und löschten den Brand. Es entstand ein Sachschaden, der sich laut ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro beläuft. Die Bewohner des Hauses befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht zuhause und blieben unverletzt.

Sigmaringen

Diebe erwischt

Beim Schuhklau ertappt worden sind zwei Diebe am Montagnachmittag in einem Geschäft "In der Au". Die 27 und 34 Jahre alten Männer versuchten zusammen sowohl Schuhe, wie auch einen Rucksack, eine Bauchtasche und Socken zu stehlen. Auf das Abreißen der Etiketten und den Versuch, das Diebesgut einzustecken, wurden schließlich die Verkäuferinnen aufmerksam. Diese verständigten die Polizei, die einen der Täter noch im Laden stellte. Der ältere der beiden Männer wurde nach kurzer Fahndung ebenfalls gefasst. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu.

Neufra

Einbruch in Vereinsheim

In die Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der Bergstraße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Einbrecher eingestiegen. Der Unbekannte hebelte mehrere Türen auf. Ob tatsächlich auch etwas entwendet wurde, klärt nun der Polizeiposten Gammertingen im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens. Der Schaden, den der Täter angerichtet hat, wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Personen, die Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

