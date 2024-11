Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

VW-Fahrerin missachtet Vorrang und verletzt Fahrradfahrer

Diverse Schnittwunden und eine Verletzung im Schulterbereich hat sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr der 47-jährige Fahrer eines Pedelec zugezogen, als dieser die Daimlerstraße in Fahrtrichtung Ettishofer Straße befuhr. Auf Höhe der Einmündung zur Boschstraße überholte die 75-jährige Fahrerin eines VW Polo den Radfahrer und bog laut Zeugen unter Missachtung des Vorrangs nach rechts in die Boschstraße ab. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung kollidierte der Fahrer des Pedelec mit dem VW. Der Verletzte wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an dem VW Polo beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Am Pedelec des Herstellers Pegasus entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Weingarten

Unbekannte Täter beschädigen mehrere Pkw

Wiederholt haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag Reifen an zwei Fahrzeugen im Bereich der Gartenstraße aufgeschlitzt. Bei den betroffenen Fahrzeugen, einem VW und einem Skoda, zerstörten die Täter mit einem scharfkantigen Gegenstand jeweils die linken Vorderreifen der beiden Pkw. Im selben Tatzeitraum zerstörten Unbekannte die Heckscheiben vier weiterer Pkw unterschiedlicher Hersteller, darunter VW, Toyota und Opel. Diese waren über Nacht im Bereich Talstraße/Nelkenweg sowie nahe der Basilika ordnungsgemäß abgestellt. Aufgrund des Vorgehens der Täter schließt die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen in der genannten Tatnacht nicht aus. Zeugen, welche in dem genannten Zeitraum tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Ingoldigen

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Ein abgefahrener Außenspiegel und rund 250 Euro Schaden an einem Lkw sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr. Auf halber Strecke zwischen Michelwinnaden und Winterstettendorf geriet der Fahrer eines schwarzen, vierachsigen Kippfahrzeugs mit Biberacher Kennzeichen auf der K 7560 zu weit nach links und touchierte dabei den Lkw, dessen Fahrer gleichzeitig in Fahrtrichtung Winterstettendorf unterwegs war. Der Unfallverursacher setzte mit seinem schwarzen Lkw die Fahrt fort ohne anzuhalten. Die Ermittlungen hinsichtlich der Verkehrsunfallflucht führt der Polizeiposten Bad Waldsee. Bei sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfall oder dem Fahrer des schwarzen Lkw ist dieser unter Tel. 07524/4043-0 zu erreichen.

Isny

Fahrraddiebstahl misslingt - Erheblicher Sachschaden an Fahrrädern

Einem bislang unbekannten Täter ist der Diebstahl von Fahrrädern gründlich misslungen. In der Nacht von Montag auf Dienstag machte sich der Unbekannte in einem unverschlossenen Carport in der Lindauer Straße an drei Fahrrädern zu schaffen. Er versuchte, mit einem dort befindlichen Gartenwerkzeug das Schloss der zusammengeschlossenen Räder zu öffnen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ließ der Täter von dem möglichen Diebesgut ab und zog unverrichteter Dinge weiter. An den teils hochwertigen Bikes entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ein Fahrradrahmen wurde dabei vollständig zerstört. Zeugen, die in der Nacht Auffälliges bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Isny unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Vogt

Auto überschlägt sich - Unfallverursacher flüchtet

Überschlagen hat sich am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr der Skoda Fabia einer 27-Jährigen, als diese auf der L 325 in Richtung Vogt unterwegs war. An der Einmündung zum Gemeindeverbindungsweg nach Untersteig versuchte der bislang unbekannte Fahrer eines VW Polo oder Lupo nach links auf die L 325 in Richtung Karsee abzubiegen. Dabei erkannte der Fahrer des VW die vorfahrtsberechtigte 27-Jährige zu spät und blieb abrupt auf der Fahrbahn stehen. Infolge des Ausweichmanövers geriet der Skoda auf das Seitenbankett links neben der Fahrbahn, überschlug sich und blieb mittig auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der VW-Fahrer fuhr nach kurzem Verweilen am Unfallort in Richtung Karsee weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die 27-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Skoda entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 07522/984-0 in Verbindung zu setzen.

